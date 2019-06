Se inunda plaza comercial y músicos tocan tema del Titanic

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 de junio de 2019

La tarde de este sábado se registró una inundación en Plaza Patria ubicada entre los municipios de Guadalajara y Zapopan, pero esta situación no detuvo a unos músicos que se encontraban en un escenario.La agrupación decidió darle ambiente al contexto tocando My Heart Will Go On, tema de la película Titánic.Los visitantes al lugar grabaron el momento en que los músicos iniciaron su interpretación cuando el agua empezó a filtrarse por el techo del inmueble inundando el primer piso de la plaza.En el video de menos de un minuto, se observa a los clientes atentos a la presentación y muchos otros divirtiéndose al comparar la orquesta que tocó mientras se hundía el “Titanic” en el Océano Atlántico, con la banda que estaba tocando mientras se inundaba el centro comercial.Por otro lado, la fuerte lluvia también dejó árboles caídos y coladeras tapadas en diferentes puntos de los municipios antes mencionados, aunque no se registran lesionados.Con información de Uno TV y La Razón