Se juega el clásico en el Veracruz

Dos equipos del fraccionamiento Veracruz se estarán enfrentando este día dentro de las acciones de la jornada número 10 de esta temporada Clausura 2019 que se está jugando en la rama Varonil de la Liga Cristiana de Futbol Emmanuel. Se espera un juego de poder a poder en el que tanto Toros como Valencia tratarán de imponerse a cualquier precio y llevarse a casa la victoria en este clásico.Será en punto de las 4:00 de la tarde cuando estos equipos salten al terreno de juego para verse las caras y se espera que acuda una gran cantidad de aficionados de ambos equipos para apoyarlos en la búsqueda de la victoria, sobre todo tomando en cuenta que ambos son de este sector y existe una gran rivalidad deportiva entre ellos.Futbolísticamente el nivel de estos equipos es bastante parejo, ya que tanto los Toros como Valencia están haciendo muy bien las cosas actualmente y cualquiera de ellos puede terminar quedándose con los tres puntos que estarán en disputa.Los Toros tienen un plantel con más renombre ya que cuentan con jugadores de gran calidad individual y buscarán sacarle provecho a esta situación para hacer de las suyas, pero saben que deberán tener bastante cuidado ya que el Valencia tiene muchas armas con las cuales puede hacerles daño.11:00 Centauro Vs. Guerreros12:00 Gallos Vs. Dep. Santa Rosa13:00 Cuervos Vs. Emmanuel16:00 Valencia Vs. Toros LSDV17:00 Niupi Vs. 5 de Mayo18:00 Lobos N. Vs. Dep. Martínez19:00 Puebla Vs. Milán