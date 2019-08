Se lanza de Uber para evitar secuestro

Ayer pedí un @Uber_MEX de la central del norte hacia masaryk. El conductor me secuestro, me amenazo con un arma y logre aventarme del coche cuando ya íbamos en carretera en @Ecatepec @Alerta_Ecatepec @DSPyTEcatepec se llevo mi bolsa y mi maleta. #NiUnaMas voy a subir un video.1/9 — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

Se llevó mi maleta y mi bolsa con mi cartera, todas mis identificaciones y las de mi hijo, las llaves y Tarjetas bancarias y membresías. Además del dinero en efectivo. Hoy esta persona tiene toda mi información personal. — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

Brenda, en Uber tenemos cero tolerancia a cualquier tipo de violencia y te reiteramos nuestra total disposición para colaborar en esta situación. Seguiremos en contacto contigo. — Uber Mexico (@Uber_MEX) August 18, 2019

Brenda pidió un Uber para dirigirse desde la Central del Norte hacia Presidente Masaryk, pero el conductor tomó rumbo hacia Ecatepec. Para salvar su vida, la mujer se lanzó desde el vehículo.Narró a través de sus redes sociales que el 16 de agosto solicitó un Uber desde la central de autobuses y el conductor en lugar de llevarla a su destino, se dirigió hacia la carrera de Ecatepec. Además, le robó sus pertenencias.“El conductor me secuestro, me amenazó con un arma y logré aventarme del coche cuando íbamos en la carretera de Ecatepec. Se llevó mi bolsa y mi maleta”, escribió Brenda.Aseguró que los hechos se desarrollaron en un lapso de 30 minutos y antes de atacarla y ponerle un arma en la cabeza, el agresor aventó su teléfono por la ventana.Luego de que la mujer se percató que se hallaba en el municipio de Ecatepec, y amagada con un arma de fuego, logró maniobrar para descontrolar al conductor, fue así que se arrojó del vehículo, corrió y gritó para pedir auxilio hasta que apareció un vehículo que se ofreció ayudarla.“Tomé todas las precauciones cómo compartir el viaje asegurarme que coincidiera el vehículo, placas y conductor con el de la imagen y no fue suficiente”Indicó que entre la maleta y bolsa que el sujeto se llevo iban sus identificaciones, las de su hijo, así como llaves, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. “Hoy esa persona tiene toda mi información personal”Cuando bajé del coche, lo busqué, lo encontré y fue la manera en que pude pedir ayuda, porque estaba en una carretera de Ecatepec en medio de la nada”“Ninguna, ninguna persona merece sentir que debe luchar por su vida, simplemente porque otra persona piensa que puede arrebatarla nomás porque sí”, explicó en la red social.Tras darse a conocer su testimonio, la plataforma Uber se puso en contacto con la víctima y le indicó que la empresa tiene tolerancia cero a cualquier tipo de violencia y aseguró que colaborará en la situación, además de ofrecerse a seguir en contacto con la víctima.Mientras que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México solicitaron a la víctima indicar el cruce dónde abordó el vehículo para generar un reporte a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.