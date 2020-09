Se le viene el tiempo encima a LOBANC

Escuchar Nota

Ciudad Acuña, Coah.- La directiva de la LOBANC se volvió a reunir con los delegados de los equipos pero aún no decidieron si habrá temporada o no ante las decisiones del Subcomité Regional de Salud.



Regularmente, la LOBANC inicia sus temporadas a finales de septiembre o principios de octubre pero la Subcomité de Salud volvería a tocar el tema del regreso de algunas actividades consideradas para ellos como no esenciales, entre ellas el deporte, hasta mediados de octubre.



Por lo que quedaría una última oportunidad para la LOBANC de poder realizar la temporada 2020-21.