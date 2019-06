Se levantan ejidos tras paso de tormenta

Los ruegos de los ejidatarios de Los Medina para que lloviera, a casi cuatro años de una sequía que no les permitía sembrar, parecieron ser escuchados a las 11 de la noche del pasado viernes, aunque los relámpagos, las intensas ráfagas de viento y la lluvia hicieron que sus súplicas cambiaran para implorar por sus vidas, luego de que una tromba de cuatro horas arrasara con sus calles y dañara gravemente sus casas.La tormenta tomó por sorpresa a esta comunidad junto a otras poblaciones del municipio de Galeana, en Nuevo León.Decenas de personas salieron de sus camas para resguardarse ante la sorpresiva fuerza de la naturaleza, ya que el agua subió entre 10 y 40centímetros.Durante el lapso que duró la tromba, la carretera Saltillo-Matehuala, a la altura del kilómetro 61, permaneció cerrada por un breve lapso para evitar algún accidente.A temprana hora, la gente se organizó con palas y cubetas para reacomodar las calles. Otros prestaron tractores y camiones. Cerca del mediodía, de un vehículo descendió un grupo de nueve jóvenes de entre 11 y 16 años, que a pesar de mostrarse enlodados, asoleados y cansados, mantenían la disposición de seguir ayudando a su gente a reconstruir la calma que azotó el chubasco.En el Camino a Los Medina, los grandes encharcamientos a los costados de la carretera asemejaban pequeños lagos en calma y daban testimonio del fenómeno, mientras, las calles y caminos del ejido seguían cubiertos por un lodo que se secaba bajo los potentes rayos de sol, después de una de las noches más largas en los últimos 28 años.María Guadalupe, su esposo y sus tres hijos despertaron a mitad de la noche, solo para ver cómo el agua comenzaba a inundar su vivienda y ante el miedo de que las paredes sucumbieran por la lluvia.Huyeron a casa de su hermana para pasar la noche. Horas después descubrieron que perdieron no solo la tranquilidad, sino también su refrigerador, muebles de madera, una televisión y toda la ropa y zapatos de la familia.En cuanto amainó la tromba, Saturnino Ruiz buscó rescatar la mayor cantidad de pertenencias, pero asegura que perdió su tesoro más preciado: su cosecha de maíz y calabaza, con la que alimentaría a su familia ante la falta de trabajo.Con pesar, dice que era su sustento más allá de la venta, pues solo obtendría entre 60 y 100 pesos, mientras una de sus hijas le pregunta por su perro, que se ahogó durante la tromba.Mientras las labores de limpieza seguían, una casa lucía adornos y figuras en blanco y azul, colgadas sobre unos cables amarrados a un poste.Una familia que horas antes sufrió por el estruendo del cielo preparaba el asado para la fiesta de 15 años de San Juana Elizabeth, quien corría con su vestido con decoraciones doradas para dejar ver sus botas vaqueras, apresurando los últimos detalles de un festejo que el desastre no logró evitar.