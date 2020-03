Se libra Ábrego del coronavirus, comparte su experiencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) le negó la prueba del coronavirus, la actriz Sugey Ábrego confirmó que pagó su estudio en un hospital privado y está libre del contagio.



Lo anterior sucedió, ya que, según asegura la actriz, a pesar de que tenía algunos síntomas relacionados con el Covid-19, no pudo acceder a una prueba para determinar si está infectada con el virus o no.



“Para todos aquellos que dicen que las pruebas son gratis en el INER, eso es falso... Me negaron la prueba y tuve que pagar 4 mil 500 pesos en un hospital privado para realizarme el estudio”, dijo en entrevista al programa De Primera Mano.



La actriz explicó que acudió el pasado martes a revisarse porque desde hace 15 días presentó un cuadro de asma y que el domingo comenzó a sentirse más mal.



Aunando a esto, la actriz de Esta Historia Me Suena tuvo contacto con gente cercana a la actriz colombiana Danna García, quien recientemente reveló que dio positivo al coronavirus.



Sin embargo, contó que de la Asociación Nacional de Intérpretes la regresaron a casa para que se analizara con un médico particular.



Tras esta visita no exitosa, decidió acudió al Hospital ABC, lugar en el que tampoco le dieron una solución.



“Vine al hospital ABC y tampoco me pueden hacer la prueba, dicen que al no haber una Fase 2 (de peligro por contagio) no pueden liberar las pruebas, a menos, claro, que sea por fiebre o algún síntoma de mucha gravedad como neumonía.



“Querer hacerte la prueba por voluntad propia, en caso de alguna duda, no se puede”, afirmó en otra entrevista.



“Yo me siento responsable porque en estos momentos estoy grabando varios programas, entre ellos Como Dice el Dicho, y mi compañero es don Sergio Corona, que es una persona vulnerable, y yo no quiero ser responsable del contagio de mis compañeros en los foros”, explicó.



Afirmó que ella ha seguido todas las indicaciones que ha brindado Gobierno federal; “hablé al número que brindan, el de epidemiología, y nunca me contestaron, fue por eso que decidí emprender esta búsqueda de ver quién me hacía el estudio”.



Recomendó que es momento de guardarnos.



“En mi caso voy a tener que hacer la cuarentena. Hagan el test vía SMS y les servirá de algo, así como recurrir a su médico familiar... el costo va de los 300 pesos hasta los 40 mil, ya que depende del tipo de virus que tengan. Me explicaron que hay varias cepas y de eso depende el costo de hospitalización”, concluyó.