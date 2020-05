Se licitarán 900 mdp en Coahuila para realizar obra pública

Escuchar Nota

“La obra pública, hay una buena noticia, no la voy a suspender. Coahuila está fuerte, está sano y vamos en unos días más a licitar 900 millones de pesos para el Estado de obras de ISN y de recursos propios, para también reactivar una parte de la economía local en cada región”, puntualizó.



“La reorientación va tener que ver con distintos proyectos, pero la obra sigue y en el acuerdo con los Comités de ISN —que es de alrededor de 900 millones de pesos— inician las licitaciones a partir de la próxima semana”, precisó.



En Coahuila la obra pública no se detiene, destacó el gobernador, por lo que en próximos días se licitarán 900 millones de pesos para reactivar la economía local en las cinco regiones del estado.En conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN) se determinó que la obra no se detiene en Coahuila y se terminarán las obras establecidas con los Comités de ISN.Destacó que no habrá un recorte de recursos en los proyectos que ya se tienen establecidos, además que se tienen 100 millones de pesos más para ejercer en materia de salud, para que al sector médico no le falte equipo, personal y para pruebas por la contingencia sanitaria., además de aclarar que no existe la necesidad de solicitar créditos a largo plazo ni que se hayan solicitado préstamos en este momento.a familias de Coahuila, para que tengan certeza jurídica de sus propiedades. Estos documentos serán entregados casa por casa.