Se llevan susto en panteón al sepultar a doctor del IMSS

Monclova, Coah.- Todas las personas que mueran por Covid-19 en Monclova serán cremadas, ya no podrán ser sepultadas en panteones municipales como hasta entonces se venía haciendo, esto por seguridad de los trabajadores de funerarias y de los camposantos.



La decisión la tomó ayer el secretario del Ayuntamiento, Martín Blackaller, junto con el departamento Jurídico del Municipio, después de que el director de Panteones Municipales, José González Ortíz, le informó que empleados del panteón Guadalupe enfrentaron el miércoles un incidente que puso en riesgo su salud, en el momento de sepultar a un médico de 54 años que falleció por coronavirus.



Citan a los encargados de funerarias



José González, director de Panteones explicó que el cuerpo del doctor iba en un cajón de madera, del cual repentinamente empezó a salir líquido cuando lo iban a meter a una tumba, y presumen que eso obedeció a que el cadáver no se puso en una bolsa hermética y tampoco se selló el ataúd, como lo establece el protocolo.



Añadió que por fortuna los trabajadores del panteón no tuvieron contacto con el líquido que salió del cajón, el cual consideran se generó porque en las funerarias ya no preparan los cuerpos de las personas que fallecen por esta enfermedad, y en este caso específico seguramente el del médico “explotó”.



Destacó que este incidente fue “la gota que derramó el vaso” para que el Secretario del Ayuntamiento tomara la decisión de que todos los muertos de Covid-19 en Monclova sean cremados, como lo establece un decreto expedido por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y que ya no se acatará el federal que sí permite sepultar a personas fallecidas por esta enfermedad.



El Secretario del Ayuntamiento citó ayer a una reunión a los encargados de las funerarias de Monclova para exhortarlos a ya no sepultar personas que mueran por coronavirus, sino que las manden de manera directa al único crematorio que opera en Frontera.



Cabe señalar que en esa reunión no estuvo presente el encargado de la Funeraria San José, la cual prestó el servicio fúnebre al médico que se ingresó en el cajón de madera del que salió un líquido que puso en riesgo a empleados del panteón Guadalupe.