Se manifiestan alumnos de UAdeC por altas cuotas

Piedras Negras, Coah.- Alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila de Piedras Negras mostraron su inconrmidad con la escuela através de pancartas por el aumento de cuotas.



Por la mañana del lunes se manifestaron estudiantes al poner cartelones debido a los precios excesivos para el nuevo año escolar, por la falta de créditos y la manera de llevar a cabo las clases virtuales.



Debido a la contingencia que se está viviendo por el covid-19, los alumnos mencionan que la institución no tiene en cuenta la crisis económica por la que muchos están atravesando.



Al rededor de las 12 del medio día un grupo de alumnos asistieron a la Facultad de Medicina como a la Facultad de Administración para colocar lonas y cartelones como signo de manifestación debido a que no querían que fuera mas gente y seguir las medidas sanitarias.



De acuerdo a algunos estudiantes que se manifestaban en el lugar, señalaron que de no encontrar una respuesta favorable podrían volver a realizar otra manifestación.