Se manifiestan con cadáver en ataúd para exigir justicia

Ciudad de México.- Con la exigencia de solicitar que las autoridades federales paguen los gastos funerarios a familiares de víctimas de desaparición forzada y regresen los Fideicomisos de apoyo a búsqueda de personas desaparecidas, esta tarde fue colocado en el plantón ubicado frente a la Secretaría de Gobernación, un feretro con los restos de un hombre desaparecido en Julio de 2019 y localizado muerto hace más de un año.



Javier González se extravió en Chilpancingo, y días después fue localizado su cuerpo, sin embargo, no había sido entregado por diferentes razones y fue hasta este miércoles que las autoridades lo regresaron a sus familiares.



La Fiscalía General de la República no se lograba poner de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con la Secretaría de Gobernación para ver quien iba a pagar los gastos funerarios, cuando le competía a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero esta última decía que no había recursos" mencionó Margarita López, defensora de Derechos Humanos y quien encabeza el colectivo Buscando Cuerpos en México.



Detalló que la familia de Javier no cuenta con el dinero suficiente para los gastos funerarios, por lo que su asociación los apoyó económicamente.



Cada miércoles nos van a estar haciendo la entrega de un féretro y cada miércoles vamos a estar haciendo lo mismo, porque si nos van a estar negando el pago de los gastos funerarios yo los pago, ni me voy a hacer más pobre ni mas rica", detalló la activista.



El cuerpo permaneció frente a las oficinas de la dependencia en la calle de Abraham González hasta las 16:30, donde el cajón fue subido a la carroza fúnebre y trasladado a una comunidad en Chilpancingo, Guerrero.