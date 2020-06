Se manifiestan dueños de gimnasios en Saltillo; exigen se les permita abrir

Escuchar Nota

Gerardo Alvarado y Carlos Rodríguez | Saltillo, Coah.- Más de 50 dueños de gimnasios de la ciudad se manifestaron frente a la Presidencia Municipal para exigir la reapertura de estos establecimientos, argumentando que hay cerca de 2 mil empleos en riesgo si no se les permite reiniciar su funcionamiento cuanto antes.



Una comisión fue atendida por el secretario del Ayuntamiento, Carlos Robles Loustaunau, en donde se les dio como fecha tentativa de regreso el 1 de julio. Ese día aún queda en veremos, no es una fecha definida para la reanudación de actividades para los gimnasios, pues este miércoles 17 de junio habrá una nueva reunión y se determinará lo que viene, pues también obedecerá a cómo se comporte la pandemia en la ciudad.



La exigencia de los dueños de los gimnasios es dar el servicio y comenzar a generar ingresos para subsistir, luego de que otros giros que también son a puerta cerrada como restaurantes bar se mantienen abiertos, en tanto los gimnasios están cerrados.







En la ciudad son cerca de 400 establecimientos de este giro, de los cuales algunos ya cerraron sus puertas, por lo que han puesto sus aparatos en venta, pues les fue imposible continuar pagando nómina y renta.



Eduardo Prado, dueño del gimnasio Olímpico, ha vivido meses críticos, pues ha seguido pagándoles un porcentaje del sueldo a los 20 empleados de su establecimiento, pero si no se le permite abrir de nuevo, no podrá resistir los gastos que representa mantener a sus empleados.



“Acabamos de tener una reunión con representantes, que la califico, calificamos los servidores públicos que hemos presenciado esta reunión, de muy productiva, se aclararon muchas dudas. Vemos en ustedes una gran disposición de colaborar, no diría con la autoridad, con la comunidad a priorizar el sentido del aspecto de la salud, creo que es muy importante siempre y en estos momentos que estamos pasando”, indicó Carlos Robles, secretario del Ayuntamiento.



También, Robles indicó que buscarán adelantar una semana antes la reapertura de los gimnasios, entregando una propuesta al Subcomité Técnico Regional Covid-19 y con ello determinar si se puede o todo sigue como se encuentra estipulado.







Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, dijo que aunque se han encontrado varios gimnasios abiertos, en solo cinco casos se verificó que estaban operando con personal y clientela usando los aparatos; por lo que se procedió a la suspensión y se les inició un proceso administrativo.



Además de los operativos, se ha estado respondiendo a los reportes ciudadanos, aunque en la mayoría de los casos se encontraron a los propietarios realizando labores de mantenimiento y limpieza.