Se mantiene Coahuila sin nuevos casos de Covid-19

Saltillo, Coah.- Por tercer día consecutivo, no hay nuevos casos de Covid-19 en la entidad, por lo que la cifra se mantiene en 12, informó la Secretaría de Salud de Coahuila.



El Gobierno de Coahuila indicó que es importante resguardarse en casa y solo salir en caso de ser necesario.



Ante los filtros colocados ya en Hospitales públicos y privados, se exhorta a la población a respetar las disposiciones para que exclusivamente acuda el interesado acompañado por un familiar.



Es importante que no se lleven a niños a estos sitios, ni acompañantes extras. Se recomienda también que si actualmente tienes algún padecimiento no salgas de casa.



La Secretaría de Salud de Coahuila informó que si usted es una persona que regresa del extranjero, debe reporta su ingreso al estado, para hacer una revisión médica.



NO OLVIDAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN:



+ Lávate las manos cuidadosamente: Con agua y jabón frota las palmas y el dorso de tus manos, entre los dedos y las uñas.



+ Evita tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y boca.



+ Evita contacto directo con personas enfermas de resfriado o gripe.



+ Utiliza gel antibacterial.



+ Si estornudas o toses, hazlo en el lado interior del codo.



+ Limpia y desinfecta objetos de uso común.



+ No escupir.