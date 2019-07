Se mantiene Coneval, pero con plan de austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó hoy al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como un organismo que "no tiene comunicación con el pueblo"."Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza en donde los encargados no conocen las comunidades más pobres de México", señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina."Por eso resultan estos organismos onerosos, costosísimos. No solo es una contradicción, es algo ofensivo", agregó en medio de la polémica con Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo de Coneval.López Obrador reiteró que antes el titular del Coneval ganaba 220 mil pesos, pero ahora con el plan de austeridad de su gobierno tuvo que bajar a 90 mil.Luego de declaraciones de Hernández Licona sobre un supuesto abandono de López Obrador a su promesa de atención a los pobres, el mandatario respondió que "nunca antes se habían destinado tantos recursos a la gente pobre del país".Aseguró que "los neoliberales fueron creando un andamiaje a modo que les permitía saquear y al mismo tiempo simular" que respetaban la Constitución.