Se mantiene la FILC 2020 fuerte ante COD-19; no tiene cambios en sus actividades

“Estamos a la expectativa ya que los protocolos están cambiando de manera muy rápida en las distintas partes del mundo. A la fecha (en la FILC) se encuentra integrado un programa muy interesante, muy rico en el que sí tenemos contemplados a participantes que vienen de Italia y sus boletos todavía no están confirmados, precisamente porque estamos a la espera de la evolución.

“En este instante no creemos que vaya a afectar. Lo que estamos esperando es que haya una gran participación como en cada año, y nos basamos en el estimado que se hace en otros festivales nacionales de importancia como es la Fiesta del Libro y la Rosa que no se ha cancelado, el Vive Latino que también es marzo y tampoco se ha cancelado. No estamos esperando que haya una baja”, informó Álvarez quien mencionó que la participación de Anne Carson, poeta ganadora del Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña se mantiene en la fecha establecida, el 2 de mayo.



La, tiene en esta edición como país invitado a Italia, una de las naciones más afectadas por brotes del, oLa cuarentena preventiva nacional que declaró ayer el Gobierno italiano permite que aquellas personas que por trabajo deban viajar, puedan hacerlo. Ese es el caso de losque tiene contemplada la FILC y quienes, como aseguró Salvador Álvarez, coordinador de Cultura Escrita de la Secretaría de Cultura (Sec), continúan dentro del programa.Según explicó el organizador “lo que tenemos como indicación y en comunicación con la Embajada italiana es que todo se mantiene, hasta ahorita, en la normalidad”. Álvarez también contó aque el próximo viernes el comité organizador del evento tendrá una reunión con el“para saber qué nuevas medidas se aplicarán a la gente que proviene de Italia y con base en eso daremos más información. Pero la participación de Italia se mantiene”, información que corroboró el Instituto Italiano vía E-mail a Zócalo, agregando que ese mismo día se llevará a cabo una rueda de prensa para hablar sobre los pormenores del asunto.Aunque, así como el resto del programa que cuenta con actividades de los otros dos invitados que son el estado dey el, Álvarez apunta que no hay cambios y añade que, en dado caso de que tuviera que cambiarse la cartelera, hay otras cosas que la FILC ofrece.“¿Cómo podríamos nosotros compensar de alguna manera esta falta? Evidentemente a la hora de haber un país invitado no es nada más la presencia de los provenientes de ese país lo que nosotros integramos a la programación, sino que realmente es un homenaje a la cultura italiana y, en ese sentido, tendremos participación de italianos que radican en México y algunas otras actividades bastante enriquecedoras para divulgar la cultura italiana”, detalló.En su edición 22 el evento librero convocó una cifra oficial de 200 mil personas, mismo número que se espera no baje, puesto que en México no hay indicaciones de cuarentena. El número de casos confirmados deen el país son siete, de los cuales uno está localizado enapuntó que se siguen las instrucciones de la Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría de Salud Federal, pero que hasta ahora el cartel que ya se ha cerrado, mantiene sus actividades sin mover.La Feria Internacional del Libro Coahuila 2020 en su edición 23 se llevará a cabo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), campus Arteaga del 24 de abril al 3 de mayo.