Se mantiene reactivación económica en regiones de Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Para revisar los indicadores y avances de la reactivación económica, como analizar la liberación paulatina de actividades deportivas y turísticas sin que esto represente un riesgo para la población, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.



Puntualizó en que no se deben de relajar ninguna de las medidas y acciones sanitarias establecidas y conservar el nivel de inspección que permita guardar el orden y respeto de las normas establecidas, así como reiterar el uso de cubrebocas obligatorio y restringir la movilidad de personas.



Destacó las estadísticas que se muestran en los indicadores, y resaltó que se tiene un 56 por ciento de camas disponibles, además de tener 216 ventiladores disponibles, lo cual habla que no se tiene una saturación de casos en los nosocomios de la entidad.



De manera particular, se decidió analizar el estatus que guarda la contingencia sanitaria en la localidad, además de acordar con los cinco municipios de la Región Sureste evitar eventos masivos el próximo 15 de Septiembre, y los que deberán ser de manera virtual.



Informó que en lo que corresponde a la celebración del Día del Grito por parte del Gobierno del Estado, se realizará una ceremonia cívica sólo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y miembros del Gabinete Legal y Ampliado.



El evento será transmitido por los diferentes medios de comunicación, por lo que ese día el Centro de Saltillo estará cerrado para la ciudadanía en general y evitar la propagación de contagios.



En su intervención, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, presentó un informe general de las estrategias efectuadas en la Región Sureste, y un resumen de las acciones implementadas para la reactivación económica, además de analizar su continuidad y qué actividades podrían ser liberadas, como las deportivas y turísticas, acorde a los resultados de salud.



El Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, dio a conocer cuál es la situación actual de Coahuila, y resaltó que es una de las entidades que ha realizado más de 133 mil pruebas para detectar casos de Covid-19.



También dio a conocer cómo se mantienen los indicadores y qué actividades se podrían liberar si se establecen los protocolos necesarios de salud.