Se mantienen precios de multas de tránsito

Piedras Negras, Coah.- La directora de Tránsito y Vialidad, Marina Lozano Yáñez, dio a conocer que el costo de las multas por cometer faltas al reglamento de tránsito, no presentó ningún aumento para este año por instrucción del Alcalde Claudio Bres Garza.



La funcionaria municipal estableció que los montos de las infracciones fueron fijados y aprobados por parte del cabildo dentro del presupuesto de ingresos para el Municipio de Piedras Negras del 2020 y no se registró ningún cambio.



Sin embargo, aclaró que el INEGI presentó un aumento de 2.39 pesos respecto al año anterior en las Unidades de Mediada y Actualización (UMA), lo cual es utilizado como base para la aplicación de sanciones.



Lozano Yáñez, señaló que los operativos y acciones que se implementan por parte de la citada dependencia no son con fines recaudatorios, sino de fomento a la cultura vial.



Asimismo, resaltó que no se busca afectar la economía de las familias nigropetenses, solo se quiere lograr que los ciudadanos de Piedras Negras, respeten a las autoridades y al reglamento de tránsito y vialidad para prevenir accidentes o situaciones que pongan en riesgo la seguridad de sus habitantes.