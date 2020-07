Se mata doctor con dosis letal de Propofol en Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Un médico competente, positivo y muy humano, además de buen amigo: Así era el doctor Nahum Petuel Vargas Ramírez, en palabras del doctor Faustino Aguilar Arocha.



El anestesiólogo de 46 años, oriundo de Torreón, se quitó la vida la madrugada de ayer, desconcertando al gremio médico de Monclova y la región.



Trascendió que el galeno presuntamente se inyectó una dosis letal de Propofol, fármaco usado, precisamente, como anestésico.



Extraoficialmente, trascendió que ya tenía 10 años trabajando en Monclova, y que en el IMSS, laboraba en el Bloque ‘A’ del Hospital General de Zona Número 7.



Vivía solo en uno de los departamentos ubicado sobre la calle General Bravo, entre el bulevar Madero y Anáhuac del primer cuadro.



Poco antes de la 01:30 de la mañana, compañeros del doctor acudieron de inmediato a la dirección antes señalada, donde el propietario de los departamentos, Carlos Reynosa, les avisó sobre el mal estado en que se encontraba el inquilino.



Desgraciadamente cuando llegaron éste no contaba con signos vitales encontrando un fármaco, Propofol, que es un poderoso anestésico el cual utilizó para quitarse la vida.



Lamentan muerte de médico; era una persona positiva



“Él era un médico profesional, muy competente”, mencionó el titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, sobre el fallecido. “Realizó sus estudios de carrera como médico, luego como anestesiólogo, y después hizo una subespecialidad en la Ciudad de México”.



“Era un médico muy preparado, muy competente, y es una lástima que haya partido”, lamentó.



El doctor Faustino reiteró que sí conocía al doctor Nahum, dado que, siendo ambos anestesiólogos, trabajaron juntos.



“Además de trabajar en el IMSS, trabajaba en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, y por eso trabajamos juntos un buen tiempo, él era anestesiólogo en el Hospital Amparo Pape”, reiteró.



“Era una persona muy competente, muy serio y sobre todo, muy buen amigo”, recalcó. “Muy positivo, muy humano, sobre todo una excelente persona”.



A pregunta expresa, el entrevistado reconoció que a la fecha, tenía tiempo de no conversar con el finado, sin embargo, sostuvo que el doctor Nahum había estado trabajando “arduamente, perfectamente bien”, sin manifestar si estaba sufriendo de algún problema.



Referido sobre la posibilidad de que el médico hubiera estado deprimido o tenso por la pandemia del Covid-19, sostuvo que la Jurisdicción, además del IMSS, ofrecen apoyo psiquiátrico al personal que así lo requiera.



Y sobre la forma en que el galeno acabó con su vida, se le inquirió al doctor Faustino si el hospital Amparo Pape registraba algún faltante de anestesia, a lo que respondió que no, reiterando que el fallecimiento será investigado por las autoridades competentes.