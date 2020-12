Se mata trailero tras chocar auto de policía

Escuchar Nota

Castaños, Coah.- Minutos de angustia, de desesperación, de ver cómo el hombre que había detenido su marcha para darle “raid” estaba muriendo.



Javier Brambila narró cómo trataron de mantener con vida a Jorge Galván, chofer de un tráiler que tras impactar el auto de un elemento de la Policía Acción y Reacción, que aparentemente circulaba sin luces sobre la carretera, salió de la cinta asfáltica.



El peso de la cabina cayó sobre el chofer y a pesar de los esfuerzos por rescatarlo no sobrevivió.



“Lo mantuve vivo por media hora, él me decía que no podía respirar y aunque algunos traileros me ayudaron, no lo pudimos sacar”, argumentó con tristeza Javier, quien resultó ileso del aparatoso accidente.



No lo pude sacar, dice sobreviviente



Javier Brambila no podía asimilar lo que estaba viendo, él estaba parado sobre la carretera Federal número 57, a varios metros un tráiler destrozado completamente después de este percance, pero él se mantenía sin algún golpe, sólo el dolor de perder a un conocido.



Voltea hacia el armatoste para recodar parte de lo vivido: “Después de que nos volcamos hasta cayó un martillo al lado mío, fue con el que rompí un vidrio para poder salirme pero no lo pude sacar a él”, agregó con tristeza, pues en dicho accidente participó su amigo, que respondía al nombre de Jorge Galván Ortiz de 45 años, originario del Estado de México.



También la persona hizo mención que se dirigía a casa en el municipio de Castaños, le venía dando ride su amigo Jorge, que salió de Querétaro con dirección hacia la planta procesadora en Piedras Negras para dejar toneladas de envases de una marca de cerveza, pero nunca se imaginó que este viaje no sería como otros, pues desafortunadamente en el kilómetro 149 sufrirían un fuerte percance que a la postre acabaría con la vida del trailero minutos antes de las 01:00 horas de ayer.



“Yo venía atrás, escuchando música, en eso lo escuché gritar y fue entonces que se sintió el golpe, nos salimos del camino y empezamos a dar vueltas”, comenta el sobreviviente en torno al fuerte impacto.



En segundos, la unidad Kenworth color blanco con doble remolque de la línea Mexamerik, se salió del camino terminando la cabina destrozada con su chofer desafortunadamente prensado en el interior, sin poder ser ayudado; el otro pasajero resultó ileso pero no lo creía, aún no lo podía asimilar, él iba a casa con su familia para pasar las fiestas decembrinas.



Para el castañense fueron verdaderos minutos de angustia, no podía ayudar a su amigo, él poco a poco le decía que ya no podía respirar y es que el peso de la cabina lo estaba aplastando contra el suelo, lo que poco a poco le fue arrebatado la existencia, hasta que lamentablemente ya no pudo más.



Por su parte, la diligencia efectuada por elementos de la Guardia Nacional División Caminos, determinó que ambos conductores el trailero y otro automovilista circulaban con dirección hacia la Capital del Acero, el del vehículo de carga haría una parada en Castaños para dejar a su amigo y luego el continuar con su camino hacia Piedras Negras.



El otro era el conductor de un Chrysler 300 color arena, un elemento de la agrupación Policía Acción Reacción que regresaba de Saltillo a Monclova después de haber sido sometido a los exámenes de control y confiabilidad en Saltillo.



“Yo no sé, vendrían sin luces o mi amigo no lo vio, pero algo pasó que lo impactó”, narra el pasajero del quinta rueda, pues dice que él, como venía distraído en el celular en el camarote del tráiler, no pudo ver el origen de la colisión.



Desafortunadamente el que fuera su amigo golpeó por detrás al automóvil a gran velocidad, esto lo hizo perder el control del volante para continuar algunos metros hacia adelante hasta salirse de la carpeta asfáltica, ya en terracería debido al peso, el tractocamión dio un impresionante giro hasta terminar destrozando la cabina.



El piloto quedó sin vida y afortunadamente las dos personas restantes ilesas, pero se tuvo que proceder con la respectiva diligencia y al término de esta ordenar el levantamiento de los restos del que fuera transportista.