‘Se me antojó eróticamente’: El apasionado romance entre Frida Kahlo y Chavela Vargas

, sus pasiones, sus dolores y sus amores, que fueron mucho más allá de Diego Rivera. Es sabido que ltanto hombres como mujeres, incluidas personalidades famosas de la época, tales como; sin embargo, uno de los grandes amores de Kahlo y del que poco se habla fue la cantanteChavela, quien era 12 años menor que Frida, habló en varias ocasiones sobre el amor que tuvo hacia Kahlo cuando comenzaba a despegar su carrera musical, mientras ella era "una niña". Aquí te contamos cómo vivieronAntes de morir Chavela Vargas, contó cómo fue que ella y Kahlo se conocieron durante una de las tantas fiestas que se hacían en la casa de la pintora donde se reunían"Me invitó un amigo pintor. Me dijo: 'Esta noche hay fiesta en casa de Frida. ¿Vamos?' Fui y el ambiente era de mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailó todo mundo, entequilados todos","Fue un deslumbramiento al verle la cara, los ojos. Pensé que no era un ser de este mundo.. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, pues era muy niña, presentí que podía amar a ese ser con el amor más entregado del mundo, el amor más atado del mundo", expresó la cantante sobre Frida.Aunque Chavela dice haber destruido todas las cartas de amor que recibió de Kahlo, existe una que la pintora dedicó aen la que expresó su sentir tras conocer a la cantante, de quien dijo haberse sentido atraída desde un primer momento."Hoy conocí a Chavela Vargas.. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal,que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?", escribió Kahlo.Chavela narra que después de conocerse, se fue a vivir un tiempo adonde narra haberse sentido muy feliz y enamorada, así como amada por parte de Kahlo."Me enseñó muchas cosas y aprendí mucho Sin presumir de nada,, con cada palabra, cada mañana", dijo.Vargas confesó no haber soportado mucho tiempo el cy que un día simplemente decidió abandonarla"Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba y ella me dijo: 'Lo sé. Es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Vete,' Y, relató Vargas.Aunque la cantante nunca habló sobre si mantuvo relaciones íntimas con la pintora, el romance, así como el gran amor y atracción que sentían la una por la otra es algo que no se puede negar, así hayan sido en vidaCon información de Milenio