Se me heló el cuerpo: ‘Quico’ recuerda cuando rechazó suma millonaria por trabajar para Escobar

Carlos Villagrán recordó la anécdota de la millonaria propuesta de Pablo Escobar que rechazó: "Me dio un miedo tremendo"



El actor mexicano, aprovechando la popularidad de su personaje, publica RT Según recordó Villagrán esta semana en una entrevista para el canal argentino América TV,. A su hotel llegaron tres personas que querían hablar con él, en un principio pensó que eran periodistas; Villagrán decidió recibirlos en su habitación porque, según dice, siempre fue "amigable con la gente" que lo admiraba. Luego del saludo, los desconocidos abrieron un portafolio y le mostraron una chequera al actor: "Mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón. Ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares", le dijeron.Villagrán. El actor supuso que se trataba de individuos asociados al exlíder del cártel de Medellín y no dudó en rechazar la invitación. Sin embargo, para evitar represalias se le ocurrió decirles a sus invitados que no podía porque estaba bajo una cláusula que le impedía participar en negocios ajenos a su contrato en ese país. "Me la respetaron [la decisión], cerraron la chequera, el portafolio, se despidieron muy bien de mí y se fueron".Villagrán"Me van a barrer [matar] por haberme negado", pensaba.El humorista. Villagrán asegura que en otra ocasión, cuando ya no pertenecía al 'Chavo del 8', el elenco del programa también visitó el país sudamericano y ellos "sí trabajaron para Pablo Escobar". Carlos no sabe cuánto le pudieron ofrecer a Chespirito y su grupo si a él intentaron convencerlo con un millón de dólares. "Después me arrepentí", bromea.