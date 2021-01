Se mudó con el novio y su suegra le dejó una lista de recomendaciones, ‘no se aceptan devoluciones’

Escuchar Nota

"Ten cuidado con las medias, champú y cepillo de dientes porque él utiliza lo que encuentra", escribieron, añadiendo que le etiquetase que "el jabón vaginal es para los genitales porque también lo usa para la cabeza".

me mude con mi novio y vino con instrucciones de parte de su mamá y hermanas pic.twitter.com/DSyzUPbzMn — shar (@shar_payevans) January 7, 2021

Tener el manual de instrucciones de tal o de cual persona habría sido algo tremendamente útil, de eso no cabe duda. Eso sí, nos estaríamos privando a nosotros mismos de parte de la diversión vital que supone relacionarnos y convivir a ciegas con otra gente. Esto no le pasará a una de las protagonistas de la siguiente historia, una joven llamada Sharon quepor escrito.La joven explicó en Twitter que había decidido mudarse con su novio Danny, pero. La madre y las hermanas del chico habían hecho una pequeña "lista de los cuidados de Danny" con apuntes de lo más hilarantes.También le aconsejany que cada mes de diciembre lo obligue "a comprar tres mudas de ropa completas, con medias y calzoncillos, de lo contrario sigue con la misma ropa". De los calcetines le recomiendan que "cuando estén como un colador, se los tire", porque si no los acabaría usando de trapo.Le insisten, asimismo, en que no le deje ver películas de terror, que le tape los espejos por las noches y"para hablarle y amenizarle la cagada". Terminan agradeciéndole que ese "hijo de puta" se haya ido de casa gracias a ella y le advierten que "no se aceptan devoluciones":El tuit de Sharon cuenta con miles de reacciones y, aunque parezca mentira,de su suegra y sus cuñadas.Con información de El Español