Se niega a laborar personal vulnerable

“La gran preocupación es el personal vulnerable. Las personas con más de 60 años, sanas; los diabéticos e hipertensos controlados, son personas que pueden trabajar, sin embargo el semáforo confunde, pues si está en rojo no puedes citarlos”, dijo

“Es una preocupación que estamos evaluando, porque este factor hace que las empresas no estén en su capacidad completa, que tengan que contratar personal adicional”, aseveró.

No toda la industria autorizada para operar ha arrancado debido a diversos factores, uno de ellos, que hastaEl pasado 18 de mayo solo 35% de las automotrices, constructoras y mineras reanudó actividades y se espera que para finales de semana se reactive 75% de las empresas, afirmóSin embargo, ponderó que no todos los trabajadores están acudiendo a laborar, pues ante la presencia del “semáforo rojo”, el personal considerado como vulnerable no respondió al llamado, pese a que esté saludable o con sus malestares controlados.Jaime Guerra detalló que en algunos casos están obligando a las empresas a abrir plazas adicionales para suplir esas ausencias, incrementando así los costos.