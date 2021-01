Se niegan a pagar pilotos la deuda de Aeromexico con su sueldo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Aeroméxico tiene la intención de que sus pilotos reduzcan sus salarios y prestaciones para cubrir más de la mitad del préstamo de mil millones de dólares que el fondo de inversión Apollo otorgó a la aerolínea, que se encuentra en proceso de bancarrota.



Una fuente con conocimiento de las negociaciones entre la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la aerolínea dirigida por Andrés Conesa, detalló que la firma aérea propuso una reducción salarial que superaría los 500 millones de dólares, una cifra que los pilotos del Caballero Águila no están dispuestos a ceder.



“La administración pide que los pilotos cedan más de la mitad del préstamo de Apollo, lo cual es difícil de alcanzar. Por más que se han buscado mecanismos de llegar (a ese monto), ceder más de la mitad de lo que le está pidiendo el inversionista solo del grupo de pilotos, realmente es agresivo”, dijo la fuente.



Las negociaciones entre pilotos y Aeroméxico se han complicado debido a que la empresa busca hacer modificaciones permanentes al Contrato Colectivo de Trabajo, una situación con la que los capitanes no están de acuerdo.



Además, los pilotos han mostrado su descontento debido a que la aerolínea otorgó bonos millonarios a altos ejecutivos al inicio del proceso de bancarrota bajo el capítulo 11.



Por ahora, los negociadores de los pilotos y de Aeroméxico continúan en las mesas de diálogo para poder concretar un plan de reestructura que no le corte las alas al Caballero Águila.