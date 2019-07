Se ‘olvida’ Marchesín de Santos

Agustín Marchesín se despidió de la afición del América, club del que dijo estar enamorado. Recordó su paso por su querido Lanús y se olvidó completamente de Santos.El arquero argentino escribió una sentida despedida en su cuenta de Instagram, tras confirmarse su traspaso al Porto, donde recordó su camino por el Nido de Coapa, pero no mencionó a Santos, club del que salió tras diferencias con la directiva y más de un momento amargo con la afición lagunera."Lo único que quiero que sepan es que me voy enamorado de América, cuando me fui de Lanús entendí que era porque debía hacerlo, pero tal vez el destino me hace crecer y es gracias a ustedes."No sé cómo despedirme, no sé cómo agradecer lo feliz que fui en América, no lo puedo explicar y, la tristeza que me da decir adiós, es imposible expresarla en palabras", expresó Marchesín en sus redes sociales.Marchesín llegó a asegurar que no jugaría en América, mientras militaba en Santos. Tras confirmarse su traspaso a las Águilas, el amor de se terminó con el conjunto de Torreón."Haber llegado acá fue la mayor bendición de mi carrera, siempre dije que era la oportunidad de mi vida defender estos colores. Y así lo viví en cada entrenamiento y juego", finalizó.