Se olvida ‘Potro’ de la fiesta

“Ha sido una gran oportunidad para que la gente vea que no solamente sirvo para la fiesta, también me gusta competir y el trabajo en equipo”, dijo Caballero, quien forma parte del equipo Leones.

“Es algo que ya no me llama la atención, no me llena, no me siento contento con lo que veo. En lo personal ya no me gusta verme así en televisión, me gusta mucho más la faceta de Guerreros”.

Después de casi ocho años de reventón y sexo como parte del reality, Luis “Potro” Caballero quiere sacudirse esa imagen para mostrarse ahora como todo un “guerrero”.El también cantante que ganó fama gracias al programa de realidad de MTV, aseguró que quiere dejar atrás esa imagen de conflictivo y fiestero para posesionarse como uno de los participantes del programaque se transmite por Canal 5.Señaló que se encuentra en un proceso de crecimiento personal y de evolución, además de que ya no quiere estar encerrado en una casa con puros borrachos.Lo que más le gusta de ser parte de Guerreros, reiteró el joven que acaba de festejar 28 años de vida, es que aquí no hay superficialidades como el programa de, pues ha tenido la oportunidad de conocer amigos reales.Incluso, indicó que a muchos de sus compañeros los considera hermanos.Está tan convencido de darle vuelta a la hoja que ni siquiera quiere ver los nuevos capítulos de Aca Shore, que actualmente se transmite por la cadena de televisión de paga.Respecto a la promiscuidad que impera en, aseguró que en la última temporada del programa se mantuvo al margen y no tuvo sexo con ninguna de las participantes.