Se oponen a cancelar Metrobús en Torreón

Autoridades estatales, municipales y legislativas de la Laguna se unificaron en contra del anuncio que ayer hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el apoyo federal para la realización del sistema de transporte Metrobús en las ciudades conurbadas de Gómez Palacio y Lerdo.En el evento en que López Obrador arrancaría ayer en Gómez Palacio programas sociales, opositores del Metrobús Laguna, presuntamente transportistas, se manifestaron y el Mandatario terminó haciendo una consulta a mano alzada entre los asistentes, pronunciándose la mayoría por un "no", para luego anunciar que entonces no habría recursos federales para este proyecto.Leticia Herrera, Alcaldesa de Gómez Palacio, afirmó que quienes "votaron" en contra del Metrobús para la Laguna de Durango, no son habitantes de la Comarca Lagunera, sino del sur del País."La mayoría, yo creo que un 70 por ciento de las personas que se encontraban en ese evento son sureños, son personas que vienen de fuera, son personas que traen o llevan a los eventos en cualquier estado de la República, en cualquier municipio que se presenta el señor Presidente", indicó."Totalmente orquestado, todos quienes vivimos en la Comarca Lagunera vemos, sabemos, conocemos a nuestra gente, estas personas no eran de aquí, pero sí es una lástima porque se luchó desde pasadas administraciones estatales para que hubiera esta obra regional, metropolitana, que abarcara Torreón-Gómez Palacio y Lerdo".El Diputado Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, dijo que fue vergonzosa la manera en que se tomó la decisión de cancelar un proyecto tan importante para la Comarca Lagunera."Fue una muy mala noticia para la Laguna, una situación vergonzosa, reprobable, que lamentablemente se toma sin un análisis, sin un estudio y fue a mano alzada con 100, 200 personas acarreadas que lamentablemente afectan uno de los servicios de desarrollo de cualquier región, como sin duda lo es el sistema de transporte", dijo.Ante los cientos de asistentes a la inauguración del Centro de Convenciones de Torreón, Jorge Zermeño, Alcalde panista de Torreón, reconoció hoy el trabajo en equipo realizado para concretar esta obra y cuestionó la decisión que ayer tomó López Obrador."No puedo dejar pasar lo sucedido ayer durante la visita del Presidente de México a Gómez Palacio, había un movimiento orquestado, manipulado, con gritos y pancartas para oponerse a la obra del Metrobús en la Laguna de Durango, es claro que hay intereses que se oponen a la obra y que quisieran que todo siguiera igual y no quieren la modernidad del transporte público en beneficio de los usuarios", señaló."Hay decisiones que deben tomarse con seriedad, con estudios técnicos y consultando a los ciudadanos a los verdaderamente usuarios y consultando a los expertos y ver como opera el Metro y Metrobús en ciudades como México, Guadalajara, Chihuahua, León, Guanajuato y muchas otras, no podemos oponernos a buscar la modernidad que es un símbolo que caracteriza a la Comarca Lagunera".Por su parte, el Gobernador Miguel Riquelme Solís dijo compartir con lo externado por el Alcalde de Torreón sobre la cancelación del Metrobús en la Laguna de Durango, cuando en la Laguna de Coahuila está próxima a concluirse esta obra en la que se invierten mil 500 millones de pesos."Coincido con Jorge Zermeño, lo de ayer fue una muy lamentable decisión para un proyecto de gran magnitud como el que hoy estamos aquí inaugurando, no concibo el Metrobús en Coahuila y en la parte de Durango no", indicó."La realidad es que este era un proyecto Metropolitano, espero y se entre en razón por el bien de la Laguna, espero que se reconsidere el proyecto, realmente vale la pena".