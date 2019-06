Se oponen diputados a que les ‘bajen el switch’ por austeridad

Los Grupos Parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados rechazaron la circular emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de San Lázaro en la que informó que se retirarán los electrodomésticos de las oficinas para cumplir con los Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia Presupuestal para la Gestión Legislativa.El diputado federal del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, calificó las medidas como “inhumanas” que atentan contra la dignidad de los trabajadores de la Cámara de Diputados, por lo que solicitó a Juan Alberto Armendáriz Martínez, titular de la Dirección, a que tome conciencia y no solicite ocurrencias “envuelto” en la bandera de la austeridad.Tenemos que hacer un llamado a quien lo emitió y sí tenemos que ser un poco consientes, no podemos agarrar la bandera de la austeridad y envolvernos en ella y decir cualquier sarta de ocurrencias. Es importante que se respete el trabajo de las personas que laboran aquí y los espacios que tienen para conservar sus alimentos como refrigeradores y otros”, puntualizó.Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI, adelantó que está en contra del retiro de electrodomésticos de las oficinas, que son usados por los empleados en largas jornadas de trabajo que requiere la labor legislativa."Las medidas de austeridad de la @MX_Diputados, no deben afectar los satisfactorios básicos de sus trabajadores. El @GPPRIDiputados está en contra del retiro de cafeteras y hornos ¿Acaso la siguiente medida será obligar a empleados de San Lázaro a tomar café frío? #AusteridadAsíNo”, publicaron en su cuenta de Twitter @GPPRIDiputados.Esto luego que el pasado 12 de junio se informó que como parte de los Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia Presupuestal para la Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados se mantendría el uso de la iluminación en las distintas áreas del Palacio Legislativo al mínimo indispensable para los trabajos legislativos y el desplazamiento de personas."Adicionalmente se hará una revisión de los equipos electrodomésticos en áreas administrativas y legislativas, retirándolas derivado del consumo adicional de energía que es cubierta en su totalidad por la Cámara de Diputados, lo cual genera un gasto no previsto”, explica la circular firmada por Armendáriz Martínez.En contraste, la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados prevé destinar 11 millones 428 mil 400 pesos en la elaboración de un documental, dos spots y una cápsula informativa, los cuales fueron sometidos a licitación pública.