Se oponen PAN y PRI a reducción de dinero público a partidos

Los dirigentes nacionales de los partidos de oposición rechazaron la propuesta de Morena y sus aliados de reducir el financiamiento a partidos políticos, ya que será usado el dinero público como mecanismo de control en los procesos electorales.Al participar en el quinto día del Foro Reforma del Estado y Electoral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que no permitirán que “en esta realidad de un poder hegemónico” se caiga en la tentación de debilitarlos, por lo que planteó revisar fórmulas de distribución de recursos, el umbral de los votos necesarios para mantener el registro de un partido, pero no debilitarlos."Lo que nosotros vemos es que el actual Gobierno quiere tener la cancha, quiere tener el árbitro y quiere traer el balón, esto es imposible en una democracia”, reviró.La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, llamó a los legisladores a evitar regresiones en el sistema democrático en aras de la austeridad, que “impuesta a rajatabla”, traería centralizaciones antidemocráticas y generar perjuicios graves a la ciudadanía, por lo que pidió modificar el umbral legal de recursos privados que pueden recibir."Tenemos las instituciones, el expertis en fiscalización, que hemos desarrollado durante lustros, perdámosle un poquito la desconfianza al dinero privado, siempre y cuando sea fiscalizado, transparente y que cada partido pueda acceder a un mayor porcentaje de recursos públicos, para no poner en riesgo la totalidad de sus funciones y, por supuesto, para no poner en riesgo el pluralismo político”, subrayó.