Se pasa alto y choca

Piedras Negras, Coah.- Un automovilista que no respetó un señalamiento de alto provocó un accidente vial que por suerte solo dejó como saldo leves daños materiales; autoridades municipales tomaron conocimiento del accidente.



El accidente ocurrió cuando César Armando Chávez Martínez, conductor de una camioneta Ford Escape modelo 2005 color gris, se desplazaba sobre la calle Guadalajara, de norte a sur y en el cruce con Oaxaca no se detuvo en el alto.



Derivado de esta grave omisión provocó chocar contra el costado derecho de un Chevrolet Malibu modelo 2011 color blanco que era conducido por Alejandro Losoya Díaz, quien se desplazaba con vía libre sobre la calle Oaxaca.



Aunque el percance fue algo aparatoso, no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente el responsable se hizo cargo de los daños materiales ocasionados.