Se pasa alto y provoca choque

Piedras Negras, Coah.- Por no respetar un señalamiento de alto el conductor de un automóvil de reciente modelo chocó contra una camioneta y su automóvil quedó totalmente destrozado, por fortuna no hay personas lesionadas.



El aparatoso accidente vial ocurrió cuando el conductor del vehículo Chevrolet Aveo modelo 2017 de color gris oscuro circulaba de norte a sur sobre la calle Cuauhtémoc y en el cruce con la calle Juárez de la zona centro no se detuvo en el señalamiento de alto.



Debido a esta omisión el responsable chocó contra una camioneta Dodge Durango modelo 2010 de color arena, misma que a pesar de lo aparatoso del accidente solo presentaba daños materiales mínimos.



Las autoridades municipales señalaron que seguramente intervendría la aseguradora del vehículo propiedad del responsable para reparar los daños materiales ocasionados.