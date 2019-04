Se percibe en CDMX sismo con epicentro en Guerrero

Preliminar: SISMO Magnitud 5.7 Loc. 65 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 22/04/19 15:15:23 Lat 16.16 Lon -98.69 Prof 10 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 22 de abril de 2019

#Sismo detectado el 22-abr-19 a las 15:15:34 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 40 km al oeste de #PinotepaNacional #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) 22 de abril de 2019

Sismo Detectado: Intensidad Débil. Sensor ubicado en Orizaba VER 22/abr/19 15:17:12 #SkyAlert — SkyAlert (@SkyAlertMx) 22 de abril de 2019

Un movimiento telúrico fue percibido este lunes en la Ciudad de México.Según datos preliminares del Sismológico Nacional, la magnitud fue de 5.7 y el epicentro fue a 65 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero.La alerta sísmica no sonó porque la energía liberada por el sismo no rebasó los niveles requeridos para activarla, explicó instantes después el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano en su cuenta de Twitter."#Sismo detectado el 22-abr-19 a las 15:15:34 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Oaxaca a 40 km al oeste de #PinotepaNacional #TenemosSismo", detalló.En tanto, la plataforma SkyAlert detectó un movimiento en Orizaba, Veracruz.