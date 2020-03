Se perderán 10 mil empleos por Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Si bien a nivel nacional se puede considerar que México está entrando a una de sus peores crisis económicas, en la región el panorama es desalentador, “porque se estarían perdiendo hasta 10 mil empleos en las próximas semanas”, señala el economista Antonio Serrano.



El asesor de Cámaras y Organismos Empresariales dijo en el noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo: “que según los cálculos, se habla de una pérdida de aproximadamente 10 mil puestos de trabajo formales en el nivel micro y pequeñas empresas, que es por donde se deberían de iniciar los apoyos en caso de que estos se tuvieran.



El también maestro por la Universidad de Glasgow y catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC, asegura que “en un primer cálculo se habla de que se van a perder 2 millones de empleos en el país este año, y lo mas grave es que aquí no se han implementado medidas como en otros países para tratar de evitar que eso suceda”.









Despidos masivos



“Se tendría que estar hablando de retrasar el pago de impuesto, y de brindar algún otro tipo de facilidades fiscales, pero ya sabemos que eso no va a pasar, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no habrá retraso, ni tiempo extra para los contribuyentes”, expuso el entrevistado.



Dijo que ya se están viendo decisiones muy drásticas por parte de algunas empresas en el país, porque ya se están empezando a ver despidos masivos, y se van a presentar serios y complicados líos en el tema laboral, y ni la Secretaría del Trabajo está preparada para ello, ni están operando los juzgados que contemplan las nueva reformas, ni hay una forma legal establecida para lidiar con este tipo de temas en este momento.



“Definitivamente esta crisis del coronavirus nos agarró desprevenidos y no hay manera de inyectar dinero, so pena de generar una inflación mucho muy alta que nos pondría mucho peor de lo que ya estamos”, agregó.





‘¿Como le harán para sobrevivir?’



El primer sector que esta resultado seriamente impactado económicamente por la crisis del coronavirus es el comercio informal, los vendedores ambulantes, que son la gente que menos tiene, los que viven al día, señaló el economista.



“Estamos hablando de los vendedores de comida, aguas frescas, bolis, paletas, globos, y demás puestos instalados alrededor de la Ciudad Deportiva, comercio del cual viven más de 120 familias”, dijo.



Expone que “toda esa gente al no tener mercado se va a quedar sin ingreso, y todos esos jefes de familia, si no venden hoy, en su casa no hay qué comer mañana, entonces podrán recibir ayuda de familiares, pero ¿cuántos días podrán ayudarlos?, ¿Cómo le harán para sobrevivir?. Su economía va a colapsar por la falta de efectivo y esto se va a volver un problema social muy grave en una semana más”, concluyó el economista.