Se perderán un millón de empleos, si paro por covid-19 sigue en mayo

“Si no se implementa un programa de reactivación económica que gradualmente permita entrar en operación a la mayor parte del sistema productivo, el riesgo que existe es de que los 347 mil empleos que se han perdido hasta el 6 de abril; estimamos que hasta ahorita, es cerca de 900 mil o un millón de empleos, si el programa de contención, llega hasta los primeros días de mayo”, aseveró.

“Qué es lo que se está proyectando, que si el programa de contención dura hasta los primeros días de mayo, este número podría llegar a cerca de 900 mil empleos perdidos o el millón, porque 95 por ciento de las empresas mexicanas son micro y pequeños negocios”, indicó.

“En la segunda quincena de marzo, se perdieron 133 mil 241 empleos; durante marzo se estima que en la primera semana se perdieron casi 148 mil. A razón de 150 mil empleos que se perdieron en la primera semana de abril, es la tendencia para estar terminando el mes entre los 900, y si esto aprieta, al millón de personas desempleadas”, afirmó.



, y sin una estrategia de reactivación económica por parte de las autoridades, la pérdida de empleos llegaría a un millón, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).El organismo empresarial que dirige Francisco Cervantes Díaz, refirió que las empresas que se verán afectadas de extenderse el paro de actividades y al no contar con estímulos unas 200 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) podrían quebrar y cerrar totalmente., explicó que plantean dos efectos sobre el empleo: uno, en la parte formal donde la contracción es cerca de 900 mil empleos, y dos, en la parte informal donde puede existir un daño similar.Detalló que para estas estimaciones tomaron como punto de partida lo que las autoridades ya habían planteado sobre los 347 mil empleos formales que se perdieron en el registro del Seguro Social hasta el 6 de abril, la cual indicaron resulta una cifra oficial y correcta.En ese sentido el vicepresidente de la Concamin, Alejandro Malagón, coincidió en que la tendencia que lleva la pérdida de empleos puede superar el millón, “hoy andamos en 346 mil, el tema de las empresas sí podría llegar a más de 200 mil empresas que llegarán a quebrar y cerrar”.El empresario y miembro de la Concamin, Raúl Picard, indicó que es preocupante que las autoridades no tomen en cuenta al sector industrial. “Estamos preocupados, quisiéramos que no se perdieran más de un millón de empleos, queremos que no se mueran las empresas”.