‘Se perdió la confianza con EU’: Tambalea cooperación bilateral por Cienfuegos

“Tras el arresto del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles y de que transmitimos nuestra posición, el procurador general de Justicia, William Barr, propuso ir a México para tener una reunión, pero dijimos que no era el momento”, cuenta a Proceso una de las fuentes.

“Barr habló de ir a México acompañado del administrador (interino) de la DEA, Timothy Shea, y la contestación del Gobierno del presidente López Obrador fue que se esperaran hasta que concluyeran sus elecciones presidenciales (del 3 de noviembre)”, agrega el funcionario.

“Ya no será nada igual”, sentencia otro alto funcionario del círculo de asesores del presidente López Obrador, quien al igual que su colega fue autorizado para hablar con este semanario con la condición de que no se le citara por nombre ni puesto en el Gobierno.



“La renuncia a procesar en Nueva York al general Cienfuegos casi fue inmediata cuando le informamos al Departamento de Justicia que cambiaría la relación con la DEA y con todas las otras agencias de inteligencia y de seguridad que trabajan en México”, subraya la fuente.

"Se le notificó que se suspenderían las extradiciones de personas de México a Estados Unidos, el intercambio de información de inteligencia y de seguridad, las operaciones bilaterales contra el narco; que se prohibirían las maniobras y desplazamientos de agentes de todas las dependencias estadunidenses y que se cerrarían oficinas creadas bajo la Iniciativa Mérida; al igual que (se suspenderían) trabajos conjuntos con el Ejército y la Marina, y que no habría más visas para personal asignado como political attaches en su embajada en la Ciudad de México."

"No nos entregaron todas las pruebas que afirmaban tener para procesar y enjuiciar al general Cienfuegos", destaca este otro funcionario.

