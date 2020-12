‘Se perdió la presunción de inocencia’: Advierten fallas en justicia penal

Escuchar Nota

"Se perdió esa esencia de lo que era el sistema penal acusatorio, del principio de presunción de inocencia. Todos los estudios consideran que esta es una sanción anticipada. De alguna manera se estableció por las presiones que existían a nivel estatal y federal", señaló.



"Se quiso, normativa y constitucionalmente, establecer una situación para garantizar la permanencia de los probables responsables de un delito (en prisión) ante la incapacidad de los ministerios públicos de argumentación ante los jueces, con elementos esenciales".

"Es importante evaluar qué tanto realmente las medidas de prisión preventiva, al amparo de las nuevas reglas constitucionales, están siendo efectivas, qué tipo de personas están ingresando a prisión y cómo se está controlando", comentó.

"Sí hay una serie de cosas que no se están midiendo y que sería muy importante, porque en estricto sentido si entendemos la reforma realizada respecto de la prisión preventiva de estos nuevos delitos, se debería entender como una medida temporal a evaluarse", dijo.



"Esto, para estarlo monitoreando e irlo ajustando como una política pública criminal, lo cual hasta hoy no conocemos que eso se esté llevando. Hoy la reforma está ahí, se está aplicando, y lo que debemos hacer es evaluarla".

"O si se requiere, de alguna manera, ya con elementos técnicos, llevar a cabo una contrarreforma para delimitar efectivamente a qué delitos o bajo qué circunstancias sí podría ser valioso tener la determinación de una prisión preventiva oficiosa", agregó.



"Pero desafortunadamente no hay hoy elementos técnicos que permitan a los especialistas dar a los legisladores argumentos suficientes para esa valoración, y eso es lo que hoy estamos viendo, para que de alguna forma se puedan fortalecer estos elementos valorativos".

"Uno de los argumentos por los que nació el sistema acusatorio y que se endureció con esta reforma, que deberíamos valorar para ver si efectivamente estamos en el rumbo correcto, o sí tenemos que hacer esa contrarreforma para efectos de volver a garantizar un sistema con presunción de inocencia".

Con la, consideró la ex funcionaria y especialista en Derecho, María de los Ángeles Fromow.En entrevista, Fromow alertó que, por lo que estimó necesario evaluar el impacto de las reglas en la materia.La ex titular del desaparecido órgano federal de implementación del sistema acusatorio consideró queCon base en elementos técnicos y valorativos de las mejores prácticas nacionales e internacionales, abundó la experta,La también ex titular de la Fepade advirtió que parte del problema es quey acarrean pendientes en materia deTampoco cuentan, dijo la abogada, con áreas verdaderamente especializadas para, mismos que se entregan al juez de control para la