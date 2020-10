Se perfila Héctor Herrera como titular ante el Bayern por Champions

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Héctor Herrera puede comenzar la campaña de la Champions League en el 11 inicial del Atlético de Madrid.



Durante el entrenamiento de este lunes, el mexicano apareció en el 11 titular que probó el técnico Diego Simeone, que alista el partido del miércoles ante el campeón Bayern Múnich.



Herrera ocuparía el lugar del lesionado Lucas Torreira en la contención, pues Saúl Ñíguez es duda para el encuentro.



"Personalmente está claro que quiero ser más protagonista y poder participar más. Tampoco es algo que me quite el sueño. Sé que tengo que tener paciencia, estar tranquilo y trabajar al 100% para darlo todo siempre. Quiero ayudar al equipo a conseguir cosas importantes como una Liga, un trofeo importante que deje huella. Es lo que uno sueña como jugador", dijo el tricolor para ESPN.



El ex Pachuca jugará su segunda temporada en el Atlético, esperando más minutos, dado que en la primera le faltó afianzarse en el 11 titular de Simeone.