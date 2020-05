Se permitirán serenatas pero en grupos menores de 10 personas

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber declaró que, en base a los decretos del gobierno estatal y que emitió el juez David Saucedo a nivel local, las serenatas para el próximo día de las madres estarán permitidas, pero sin que se rebase el número de 10 personas por grupo.

La idea de esto es que no se presente riesgo de contagio y posible propagacion del virus, razón por la que la autoridad local estará incrementando la vigilancia, tanto en la ciudad como en los límites de Maverick.

El hecho de que las personas salgan a dar serenata no significa motivo de multas ya que si peden hacerlo, sin embargo, deben tomar las medidas apropiadas entre sí y verificar que en la vivienda no sean más de 10 las personas que estén en la casa.