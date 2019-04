Se pierden 5 mil mdd en los paros ilegales

Los paros ilegales que duraron 82 días en empresas con programa Immex en Matamoros ya cobraron la factura: un impacto de 5 mil millones de dólares en pérdidas económicas y el despido de poco más de 5 mil personas, expuso Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index)."El monto económico (en pérdidas) que calculé es alrededor de 5 mil millones de dólares, entre las pérdidas económicas por los paros ilegales, las inversiones que se habían presentado y anunciado, y el empleo que esas inversiones iban a estar generando en los próximos meses.“Creo que es una lección muy dolorosa, muy costosa para el país, en este panorama económico mundial, que insisto, nos afecta a todos", abundó.Aguirre Lang, quien estuvo el viernes en un evento organizado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en San Pedro, también dijo que los paros ilegales restaron empleos a Matamoros."Nosotros llevamos hasta ahorita contabilizadas 5 mil personas sin trabajo por esta situación y amén de que ya tres plantas salieron de Matamoros. Esa cantidad incluye los trabajadores despedidos por los paros ilegales, más los recortados por empresas que tuvieron que firmar esos incrementos, esas demandas salariales y del bono único."Es la única ciudad del país con empresas Immex (Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación) que tenemos con un descenso en la cantidad de empleos", explicó.En Matamoros, expuso, hay 111 empresas Immex, de las cuales sólo 40 tenían la cláusula que las obligaba al bono."El resto no, y estamos hablando de 32 mil pesos por 88 mil trabajadores, multipliquen, y obviamente las empresas han tenido que inclusive sacrificar y liquidar gente para poder subsistir el resto del año,porque este costo operativo no lo tenían considerado en sus presupuestos", detalló.El presidente de Index añadió que ya no tienen ninguna empresa del sector con algún paro ilegal en Matamoros, en donde el sector Immex aporta 65, 70% del sostenimiento económico, junto con el comercio y servicios.