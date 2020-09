Se pierden el Clásico Regio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Es semana de Clásico Regio en el futbol mexicano y aunque el encuentro entre América y Cruz Azul robe los reflectores, en la Sultana del Norte todo mundo hablará del Tigres frente al Monterrey.



Sin embargo, ambos equipos tendrán ausencias bastante sensibles dentro de su cuadro titular, una por bando. En Rayados, el central César Montes fue expulsado en el encuentro ante Atlético San Luis y aunque la directiva piensa apelar la decisión no existe mucho optimismo de parte del estratega Antonio Mohamed.







Del otro lado, los Tigres recibieron la mala noticia este lunes, ya que Javier Aquino no entrenó con sus compañeros, debido a un golpe que sufrió ante Querétaro en el pie derecho y todo parece indicar no le alcanzará para llegar al fin de semana.



Aunado a esto, cada equipo debe dejar fuera de la convocatoria a dos extranjeros que en el caso de Monterrey fueron Dorlan Pabón y Stefan Medina y con los Tigres “Edu” Vargas y Luis Quiñones.