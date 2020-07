Se podrían llegar a perder dos millones de empleos: Enoch Castellanos

Escuchar Nota

“Nosotros en el Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA tenemos la proyección de que podrían llegar a perderse 2 millones de empleos para finales del 2020, y si el Gobierno Federal no toma medidas extraordinarias acordes al momento que están viviendo el mundo y el país, es muy probable que se cumplan esas expectativa”.



“Creo que los mexicanos tenemos una gran fortaleza porque a través del tiempo hemos atravezado y superado una gran cantidad de crisis, como las de 1982, 1988, 1995 y 2009, y ya sabemos como navegar en aguas turbulentas, pero siempre en todas esas etapas difíciles ha habido una importante mortandad de empresas, pero esta vez el desempleo ya supero los datos de 1995, y estamos en una crisis de proporciones muy serias”.



Después de aclarar que el millón 113 mil 677 empleos perdidos que reporta el Seguro Social, no son de todo el primer semestre de 2020, sino que corresponden únicamente a cuatro meses, de marzo a junio, el Presidente Nacional de CANACINTRA, dijo este martes a TELE SALTILO queEntrevistado desde el noticiario DESPEGA con CHUCHUY y cuestionado sobre la perspectiva del empleo para el segundo semestre del año, el líder nacional de los industriales de la transformación, expuso: “yo esperaría que no se estuvieran perdiendo empleos al mismo ritmo de los últimos meses, sin embargo no hay certeza alguna, porque no se cuenta con un plan de reactivación económica”.Expuso que la situación en el periodo de marzo a junio se ha complicado para ese millón 113 mil 677 hogares cuyos jefes de familia se quedaron sin empleo, “familias han dejado de percibir el sustento y con el grave riesgo que caigan en una situación de pobreza”, y también destacó el esfuerzo de propietarios de micro, pequeños y medianos negocios quey otros de los que lamentó que al no tener acceso a financiamiento, han sucumbido ante esta terrible crisis.Castellanos Ferez dijo: “nosotros hablábamos de tres años de recuperación para tener el mismo nivel de ventas y la misma generación del PIB que teníamos en el 2019, pero es muy dependiente de cómo conduzca al país el Ejecutivo Federal”, y dijo es ahí donde no están viendo claridad que se traducir en resultados., Castellanos Férez dijo “justamente la buena noticia para Coahuila, es que al ser un estado con una economía ahora muy diversificada, tiene muchas posibilidades de aprovechar las ventajas que se le presentan con el nuevo T-MEC, y eso se debe a la cultura emprendedora de la gente que supo vencer al desierto y eso siempre rendirá buenos frutos”.