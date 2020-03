Se ponen creativos Río Roma

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Más allá de agobiarse o enloquecer por permanecer a resguardo en casa, Río Roma ha podido explotar más sus talentos.



Los hermanos José Luis y Raúl Roma frenaron sus actividades el 19 de marzo y se han mantenido en cuarentena; trabajan en nueva música.



“Yo no he parado, estoy más chambeador que nunca. Tengo el tiempo. A un compositor dale calma... ¡y vaya todo lo que escribe!”, comentó José Luis Roma, creador de los éxitos Mi Persona Favorita y Todavía No Te Olvido.



Dijo que está afinando los últimos detalles de su disco Rojo y en la producción del grupo Torai, con quien el dueto colaboró en la canción Serpiente con Tacón.



Raúl Roma también ha ayudado en todo a su hermano en la creación de melodías.



Hace unos días, los dos lanzaron una transmisión en vivo por Facebook el tema El Mundo No se Va a Acabar, inspirado en la crisis de salud que se vive y que obliga a las personas a estar en cuarentena.



El video que ya está en YouTube, dijo José Luis Roma, fue con una doble intención: por un lado para regalarle nueva música al público y por otro, para invitarlo a quedarse en casa.



En medio de su encierro, idearon la manera de trabajar con sus músicos a distancia.



“Todos tenemos dones, inquietudes que quizás por andar corriendo en la vida diaria no nos damos tiempo de atender. Ahorita es momento de cantar, escribir, leer, obviamente también de convivir con la familia, tomando las medidas de precaución”, expresó el autor del tema Amigos No por Favor.



Si de por sí los mexicanos están viviendo días difíciles, dijo que se avecinan semanas críticas. Mentalmente, agregó, las personas están agobiadas por no saber qué va a pasar. Muchas incluso van a perder sus trabajos.



“¿Qué va a ocurrir cuando esto pase? pues tenemos que ser mejores personas, mejores mexicanos y sacar el país adelante”, añadió el cantautor.



Tras la transmisión en Facebook de El Mundo No se Va a Acabar, que fue inspirada en un amor de José Luis Roma, el martes el dueto comenzó a grabar el tema ya en forma para subirlo próximamente a las plataformas digitales.



“Vamos a compartirle a la gente El Mundo No Se Va a Acabar por si alguien le debe a una persona un ‘te extraño’, pero sin descuidar nuestro sencillo (Lo Siento Mucho) con Thalía, que es muy importante, es nuestro foco”, señaló José Luis Roma.