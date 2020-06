Se prepara la EMB para su regreso

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- La Escuela Municipal de Boxeo a cargo del entrenador Manuel Johnson, se mantiene a la espera de poder recibir "luz verde" y poder reanudar sus actividades.



Mediante un comunicado a través de su página oficial en redes sociales, la directiva anunció que: "Estamos en espera del permiso para la reactivación de 'La Casa del Boxeo' que muy probablemente podría ser en esta quincena".



El entrenador añadió también que habrá cambios por la situación que se vive actualmente.



Se entrenará por horarios y solamente 10 personas por turno. No podrán permanecer en las instalaciones después de terminar su horario.



Será obligatorio traer su cubreboca y su protector bucal, además de sus propios guantes, vendas y toalla.



No se permitirá la entrada con acompañantes, mientras que para los niños (as) se encuentran a la espera de la notificación.

Se sanitizarán constantemente las instalaciones.



Por último, el entrenador pidió a todos los integrantes cumplir con todas estas recomendaciones para poder volver poco a poco a la normalidad, pero sobre todo para poder seguir practicando esta disciplina sin riesgo alguno.