Se prepara Municipio para entregar aguinaldos

Piedras Negras, Coah.- Un total de 10 millones y medio de pesos por el concepto de aguinaldos, es lo que entregará el Municipio de Piedras Negras a sus trabajadores a partir del 15 de diciembre, así lo dio a conocer el Tesorero Municipal, Sebastián Guerra Ávila quien señaló que ya se hace todo lo necesario para cumplir en tiempo y forma.



Reconoció que el Ayuntamiento se encuentra listo financieramente para hacerle frente a este rubro que recibirán los 975 empleados que actualmente laboran para la presente administración en sus diferentes departamentos.



Además quienes hayan estado ahorrando durante el presente año, también recibirán su recurso, aunque detalló que esto no forma parte de las prestaciones del Municipio, sino que en base a un comité de forma voluntaria, el trabajador decide que porcentaje de su sueldo le retienen para finalmente en diciembre obtener su ahorro.



Guerra también argumentó que se harán los preparativos para brindar vacaciones de esta temporada a los trabajadores de modo que no afecten los horarios de cada oficina ya que el Municipio no cierra sus puertas al público para mantener sus actividades de manera normal.