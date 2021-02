Se preparan moteles de Saltillo para Día de San Valentín; covid no mata la pasión

Escuchar Nota

“La verdad no hay mucho que decir nosotros cuidamos a nuestros clientes y si vienen es porque tienen la confianza de que aquí no hay riesgo y prueba de ello es que en todo este tiempo no han dejado de venir”, explicó.



Previo al día del amor y la amistad los moteles de Saltillo se preparan para recibir a las parejas, en medio de la pandemia del, bajo medidas de sanidad escuetas.En un recorrido por los principales establecimientos de este tipo se pudo constatar que sólo uno mantiene una manta donde se advierte que el uso del cubre bocas al ingresar es obligatorio, sin embargo no detalla cuales son los procesos de sanitización que llevan a cabo al interior de las habitaciones.fue la frase con la que trabajadores de los moteles enrecibían a los interesados en acceder cerca de las 15:30 horas, por lo que recomendaban esperar o buscar otro lugar.A decir de los trabajadores del, la pandemia no ha mermado sus ingresos pues los saltillenses no han dejado de asistir por lo que es habitual no tener capacidad.En tanto trabajadores del motel ubicado sobre bulevar Antonio Cárdenas descartaron que los usuarios de sus cuartos corran algún tipo de riesgo relacionado con lapues aseguraron que constantemente se llevan cabo trabajos de sanitización.De acuerdo a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila en Saltillo operan 16 establecimientos de este tipo de los cuales 14 son de los denominados “pago por evento” y en su totalidad continúan operando sin medidas restrictivas.De acuerdo al alcalde de, este fin de semana no se implementará un operativo especial por lo que se seguirán cuidando los protocolos ya establecidos.“Emparejados nada más, en parejita todo se vale, el tema del día del amor y la amistad más que nada funciona para la pareja por lo que es recomendable cuidar los protocolos ya establecidos”, señaló el edil.El jefe de la comuna hizo un llamado a evitar las fiestas a fin de respetar los protocolos sanitarios que al día de hoy han dado frutos en el cuidado a la salud y la reactivación económica que ya se ubicaprecisó que fue este martes nueve e febrero la capital del estado registró la menor ocupación hospitalaria de pacientes covid, pues se reportó un 30 por ciento.