Se preparan para corte de agua

Los habitantes de las colonias ubicadas al poniente de la ciudad, se prepararon con anticipación por el anuncio de un corte en el servicio de agua potable hecho por Aguas de Saltillo.El anuncio hecho por Agsal señalaba que el corte empezaría la tarde de ayer y por ello desde temprana hora las amas de casa llenaron baños, toneles, tinas y se aseguraron de que los tinacos estuvieran abastecidos con el vital líquido.Algunos ciudadanos no están preocupados por el corte de un día, hecho al que están acostumbrados, ya que el servicio lo tienen cada tercer día.Las personas llenaron toneles con agua, otras solo utilizaron el líquido para lo más indispensable como lo eran las necesidades básicas, a pesar que el agua es potable, compraron garrafones de agua purificada para no desperdiciar la que salía de la llave.Los habitantes de este sector aseguraron que el corte no afectaría sus actividades diarias, sin embargo, se prepararon para una posible escasez en caso de que el corte se prolongue por más días.