Se presentan dos casos de influenza en PN

Piedras Negras, Coah.- La Jurisdicción Sanitaria uno, dio a conocer que se tienen ya registrados dos casos de influenza que dieron positivo al H1N1 y H2N3 que son de los comúnes y que se tienen bajo vigilancia médica con medicamento, dio a conocer el doctor Fermín Pérez.



El Epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria dijo que los dos casos son registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la seguridad de que habrán de surgir más porque estamos en plena temporada invernal.



Recomendó a las personas que sientan los síntomas de influenza acudir a su médico de inmediato y no automedicarse porque esto les afecta más y la enfermedad tardará en salir ya que a veces se agudiza la fiebre y tos que no se puede controlar.



La Jurisdicción Sanitaria estará trabajando de manera coordinada con el ISSSTE e IMSS para cubrir todos los rubros sobre esta enfermedad que es muy común en temporada invernal.



Indicó que los casos reportados son H1N1, cinco de H3N2 y otros variables que se manejan como positivos de los que se han presentado desde los primeros días de enero.



Invitó a las personas que no se han aplicado la vacuna acudan a realizarlo a cualquiera de los centros de salud y hospitales.