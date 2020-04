Se prevé reinicio de actividades en NY para el 15 de mayo

Escuchar Nota

Nueva York.- Algunas actividades manufactureras y del sector de la construcción podrían reactivarse en el estado de Nueva York desde el 15 de mayo, afirmó este domingo el gobernador Andrew Cuomo.



Aclaró sin embargo que esta recuperación debería tener lugar, inicialmente, en la parte norte del estado, y no en la ciudad de Nueva York.



"En el sur", donde se encuentra la capital económica del país, "será un poco más complicado", dijo.



Un trabajo de coordinación será realmente necesario con las áreas vecinas de la ciudad, donde vive gran cantidad de personas que normalmente trabajan en Nueva York, consideró el gobernador demócrata.



Las medidas de confinamiento en el estado están vigentes por el momento hasta el 15 de mayo.



El reinicio de ciertas actividades de fabricación y construcción constituye la primera fase del plan de reactivación.



Habrá luego que esperar un mínimo de dos semanas antes de comenzar la segunda fase, que incluye la reapertura de otros negocios u oficinas, para garantizar que la primera fase no haya provocado un resurgimiento de la pandemia.



El gobernador subrayó de todas maneras que el reinicio de actividades está condicionado a una nueva disminución de las hospitalizaciones para el 15 de mayo.



El estado de Nueva York ha registrado 367 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, el número más bajo desde el 30 de marzo, cuando se produjeron 332 decesos.



Hasta la fecha, la pandemia de coronavirus ha matado a 16 mil 966 personas en el estado de Nueva York.



Antes de poder reabrir, las empresas involucradas deberán presentar a las autoridades de salud un plan para prevenir los riesgos de transmisión del virus.



El gobernador ha indicado que una salida a gran escala del confinamiento sólo se podrá hacer con la reapertura de las escuelas, para permitir que los padres vayan a trabajar.



Las escuelas del estado permanecen cerradas y hasta ahora no se ha manejado ninguna fecha precisa de un eventual reinicio de cursos, aunque el alcalde de Nueva York ya había dado por concluido este año escolar.



Numerosos establecimientos escolares están estudiando la posibilidad de permanecer abiertos durante el verano boreal "para recuperar el tiempo perdido", indicó Cuomo.