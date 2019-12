Se promueve en escuelas de Coahuila la cultura de la paz

Saltillo, Coah. – Después de la campaña “Somos Valientes”, en la que se promovió un cambio de actitud y respeto de los alumnos consigo mismos, sus compañeros y el ambiente donde se desarrollan, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, continúa con la impartición de conferencias con el interés de reforzar la cultura por la paz.



Al respecto, el Secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón, indicó que mientras en otros estados de la República el índice de violencia prevalece, en Coahuila se ha logrado una disminución significativa del flagelo que afecta a toda la sociedad.



“El esfuerzo no ha sido gratis, ya que a diario se trabaja en el combate”, expresó.



Así, a través de las conferencias que organiza la Secretaría de Educación en coordinación con el Programa Nacional de Convivencia Escolar, en todas las escuelas de los 38 municipios de Coahuila se ha impartido una conferencia que promueve los valores y concientiza sobre el respeto.



Indicó que a través del "Taller para Integrantes del CTL para la estrategia de capacitación de Promotores por la Paz (SBV)” se busca concientizar a la comunidad escolar sobre el impacto negativo del acoso escolar.



También con la conferencia se abordan los tipos de acoso escolar, abuso sexual y redes sociales como método de violencia. Con estas acciones se logra la concientización en cuanto a los efectos negativos dentro y fuera de la comunidad escolar.



El Secretario de Educación hizo hincapié en que la construcción de una cultura de paz a partir de la educación es una labor a mediano plazo, pues se inicia con la construcción de los cimientos, y de la mano con los padres de familia y el entorno del hogar se propicia el bienestar y la respuesta a conflictos, y se reconoce el desarrollo de habilidades y capacidades en el ambiente escolar.



Indicó que en las escuelas, para arraigar la cultura de paz, se trabaja dentro del aula así como en los patios y trasciende en el hogar, con el reto para que en el 2030 se den los frutos de la nueva ciudadanía.



González Calderón reconoció que el trabajo no estaría completo de no contar con los progenitores de los alumnos, es por eso que se han organizado conferencias para madres, padres de familia y tutores, en las que se abordan temas de los orígenes de la violencia, se promueven los valores y la buena crianza de los hijos (SBV).



En esta acción se trabaja con la integración de la “Escuela para Padres”, con la que quienes tienen hijos en la escuela tienen la obligación de asistir, en donde se le orienta para conducir mejor a sus hijos.



Reconoció el trabajo realizado por la Coordinación de Innovación y Calidad Educativa, que ha aterrizado los programas que a nivel nacional promueve el PNCE, y que se ha logrado adaptar de acuerdo a las necesidades particulares que se tienen en cada región de Coahuila.