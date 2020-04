Se pronostica un mayor número de incendios forestales en México

Escuchar Nota

“Se ha visto que, después de una temporada alta de incendios forestales, aparece una gran cantidad de casos de enfermedades respiratorias causadas por las sustancias químicas contenidas en el humo que generan. Por eso es importantísimo que los ciudadanos colaboremos con el gobierno federal y los gobiernos estatales para evitar el mayor número de incendios forestales posible. Debemos de tomar en cuenta que más de 90% de ellos son originados por nosotros, los humanos”, señala Velasco Herrera.

“Trabajamos con los datos históricos de incendios forestales reportados en América del Norte desde 1900 hasta 2000. Y, como a partir de 2000 se contó con datos recabados por satélites artificiales, a aquéllos les sumamos los datos que nos proporcionaron algunos satélites artificiales de la NASA. Posteriormente combinamos los datos históricos con los datos satelitales, recopilamos la información resultante y, mediante herramientas de inteligencia artificial, hicimos un análisis que nos permitió saber cuándo han sido las temporadas altas de incendios forestales y cuándo las temporadas bajas. Una vez que establecimos la alternancia, más o menos cada 10 años, de un patrón de temporadas altas de incendios forestales con otro de temporadas bajas, elaboramos, también con herramientas de inteligencia artificial, un pronóstico para los siguientes 30 años en México, Estados Unidos y Canadá. En México, la nueva temporada alta de incendios forestales comenzaría este año y se prolongaría hasta el 2022”, explica Víctor Velasco Herrera.

“En México, Estados Unidos y Canadá, la temporada de incendios forestales comienza casi siempre en abril y termina en junio, periodo durante el cual se prevé que haya más casos de personas infectadas por el Covid-19. O sea, los incendios forestales pueden ser un catalizador para que tengamos un problema de salud aun mayor entre la población altamente vulnerable al coronavirus”, puntualiza el investigador.

“Este fenómeno ha influido para que, hasta la fecha, el Covid-19 no se haya propagado en México tanto como en otros países, particularmente Estados Unidos. Sin embargo, con la sequía y las pocas precipitaciones ha aumentado el combustible vegetal y, con él, la posibilidad de que se desaten más incendios forestales”, dice Velasco Herrera, quien pone énfasis en el hecho de que el Covid-19 se ha propagado más en zonas frías, húmedas y con poca radiación ultravioleta.

“Por ejemplo, en Estados Unidos se ha agudizado esta pandemia porque, además de que no se implementaron oportunamente todos los protocolos para contenerla, los primeros contagios se dieron al final del invierno, cuando aún había bajas temperaturas y poca radiación ultravioleta”, indica.

“Y si consideramos que, de algún modo, buena parte de la población de América del Norte quedó vulnerable después de la pandemia de influenza de hace 12 años, podemos entender por qué el Covid-19 se ha propagado rápidamente en los lugares donde hay una mala calidad del aire, muchas personas con deficiencias alimentarias y un sistema de salud no acorde con las necesidades reales.”

“Debido a que, en general, los mexicanos no estamos acostumbrados a vestirnos y abrigarnos conforme a las estaciones, en la temporada de lluvias y huracanes, las personas más necesitadas podrían recibir impermeables y botas de hule; y en la temporada otoño-invierno, abrigos, guantes, bufandas, gorras y botas para el frío. Esta medida minimizaría la posibilidad de que se contagiaran con el Covid-19 o adquirieran otras enfermedades respiratorias, y abriría una nueva fuente de empleos para activar la economía nacional”, finaliza Velasco Herrera.

