Se pronostican 300-400 pérdidas de empleo en CANACINTRA

Piedras Negras, Coah.- Aunque aún no se tienen cifras oficiales la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Piedras Negras, estima entre 300 y 400 empleos pérdidos entre sus diferentes empresas, según lo señaló su presidente local, César I. Muñoz.



Indicó que todo esto se dará producto de la bien conocida pandemia COVID, la cual obligaría en un futuro a buscar una estrategia para recontratar al mismo personal.



Argumentó que hasta el momento no se tiene proyectado ningún plan de reclutamiento laboral, sin embargo se está haciendo el esfuerzo para mantener todos los empleos que se puedan.



El también director de relaciones de Constellation Brands, comunicó que dentro de la cervecera afortunadamente no se conciben recortes de personal, y actualmente toda la gente que se resguarda en casa sigue recibiendo el 100% de su nómina.